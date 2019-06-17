Освобожден от должности зампредседателя КНБ РК

Освобожден в связи с переходом на другую работу.

Фото : ПМ

Распоряжение Касым-Жомарт Токаева опубликовано на официальном сайте Президента РК, передает Zakon.kz. - Освободить Садыкулова Ануара Тулеухановича от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальника службы "Арыстан" Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу, - говорится в распоряжении. 13 июня Садыкулов Ануар был назначен начальником Службы государственной охраны РК.

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