В Казахстане образовано два новых министерства

Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

На официальном сайте Президента РК вышел указ Касым-Жомарт Токаева о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать:

1) Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий:

Министерства национальной экономики Республики Казахстан в области формирования и реализации внутренней и внешней торговой политики, международной экономической интеграции, защиты прав потребителей;

Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в сфере технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений;

Министерства иностранных дел Республики Казахстан по координации деятельности в сфере продвижения экспорта;

2) Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий:

Министерства энергетики Республики Казахстан в области формирования и реализации государственной политики охраны окружающей среды, обращения с твердыми бытовыми отходами, охраны, контроля и надзора за рациональным использованием природных ресурсов;

Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения, лесного хозяйства;

Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в сфере государственного геологического изучения, воспроизводства минерально-сырьевой базы.

2. Правительству Республики Казахстан обеспечить:

1) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности государственных органов и подведомственных им организаций;

2) принятие иных мер по реализации настоящего Указа.

3. Определить Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан правопреемниками прав и обязательств министерств национальной экономики, иностранных дел, энергетики, сельского хозяйства, индустрии и инфраструктурного развития в пределах передаваемых функций и полномочий.

4. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 "О структуре Правительства Республики Казахстан" следующие дополнения:

пункт 1 дополнить строками следующего содержания:

"Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан;

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

6. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

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