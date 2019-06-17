В Казахстане образовано два новых министерства
Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
На официальном сайте Президента РК вышел указ Касым-Жомарт Токаева о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан, передает Zakon.kz.
В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать:
1) Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий:
Министерства национальной экономики Республики Казахстан в области формирования и реализации внутренней и внешней торговой политики, международной экономической интеграции, защиты прав потребителей;
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в сфере технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений;
Министерства иностранных дел Республики Казахстан по координации деятельности в сфере продвижения экспорта;
2) Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий:
Министерства энергетики Республики Казахстан в области формирования и реализации государственной политики охраны окружающей среды, обращения с твердыми бытовыми отходами, охраны, контроля и надзора за рациональным использованием природных ресурсов;
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения, лесного хозяйства;
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в сфере государственного геологического изучения, воспроизводства минерально-сырьевой базы.
2. Правительству Республики Казахстан обеспечить:
1) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности государственных органов и подведомственных им организаций;
2) принятие иных мер по реализации настоящего Указа.
3. Определить Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан правопреемниками прав и обязательств министерств национальной экономики, иностранных дел, энергетики, сельского хозяйства, индустрии и инфраструктурного развития в пределах передаваемых функций и полномочий.
4. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 "О структуре Правительства Республики Казахстан" следующие дополнения:
пункт 1 дополнить строками следующего содержания:
"Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан;
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".
5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
6. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
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