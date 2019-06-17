В Алматы арестовали бывшего ректора МУИТ

Он подозревается в присвоении или растрате чужого имущества в особо крупном размере.

В Алматы арестовали бывшего ректора Международного университета информационных технологий Дамира Шыныбекова, передает Zakon.kz.

Официальный представитель Алматинского городского суда Дияс Махамбетов сообщил, что пресечения в виде содержания под стражей санкционировал Специализированный межрайонный следственный суд Алматы. Дамир Абдухалиевич Шыныбеков арестован на два месяца, с 29 мая.

Дамир Шыныбеков подозревается в совершении преступления по ст. 189, ч. 4, п. 2 УК РК – "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере".

Шыныбеков подавал апелляционную жалобу на постановление об аресте. Судебная коллегия Алматинского городского суда оставила его без изменений.

Должность ректора МУИТ Шыныбеков занимал с 2009 года. Весной этого года работу в вузе он прекратил.

Шыныбеков Дамир Абдухалиевич родился 11 августа 1977 года. Женат, трое детей.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Университет Международного Бизнеса;

· Повышение квалификации: Дрезденский технический университет, Университет Международного Бизнеса, Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса, Центр Современной Педагогики Монреаль

Научные звания, степени, деятельность:

· Доктор экономических наук, тема диссертации "Финансовые аспекты глобализации: формы проявления и проблемы их регулирования в Казахстане" (2007)

Трудовой стаж:

· Декан факультета "Финансы и информационные системы" Университета Международного Бизнеса

· Ректор Международного университета информационных технологий (с 2009)

Прочие должности:

· Член Общественного совета г. Алматы (с 29.03.2016)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Государственный грант "Лучший преподаватель вуза" МОН РК (2007)

· Медали: 20-лет Независимости РК

· Почетные грамоты: МОН РК, АО НИКХ "Зерде"

· Благодарственное письмо АИС РК

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