Токаев реорганизовал Cлужбу разведки

Она стала частью Комитета нацбезопасности.

17 июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по укреплению национальной безопасности и дальнейшему совершенствованию разведывательной деятельности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В соответствии с подпунктом 5) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, статьей 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Президенте Республики Казахстан" в целях укрепления национальной безопасности и оптимизации структуры специальных государственных органов Токаев постановил реорганизовать Службу внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар" путем присоединения к Комитету национальной безопасности Республики Казахстан.

Указ постановляет образовать ведомство Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – Службу внешней разведки Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан обязали представить на утверждение Президенту Республики Казахстан проект Положения о Службе и принять иные меры по реализации указа.

Президент постановил внести в Указ Президента Республики Казахстан от 11 марта 2008 года № 552 "Об утверждении Положения об Администрации Президента Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 12-13, ст. 116) следующее изменение: в Перечне государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом, строку "Служба внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар" исключить.

Контроль за исполнением настоящего Указа возложен на Администрацию Президента Республики Казахстан и Аппарат Совета Безопасности Республики Казахстан.

Указ вводится в действие со дня подписания - 17 июня.

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