Атамбаеву выдвинули ряд обвинений

Против экс-президента Кыргызстана выступили депутаты.

Депутаты Жогорку Кенеша, инициировавшие лишение неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева, рассказали, по каким фактам хотят выдвинуть против него обвинения. Об этом в ходе заседания депутатской комиссии по рассмотрению вопроса о лишении неприкосновенности экс-президента КР Алмазбека Атамбаева соответствующее письмо зачитал парламентарий Талант Мамытов. Об этом пишет Кабар.

Он отметил, что в частности речь идет о том, что Атамбаев, будучи премьер-министром, якобы вручил 123 гражданам России оружие, и что среди них были даже члены ОПГ.

Со слов докладчика, при содействии отдельных служащих – должностных лиц ОАО "ТНК Дастан" Атамбаев якобы незаконно завладел участком в селе Кой Таш, где в настоящее время построен его дом.

Депутаты хотят выдвинуть обвинение в отношении Алмазбека Атамбаева в организации незаконного освобождения кримавторитета Азиза Батукаева.

Также речь идет о том, что, будучи премьер-министром, Атамбаев постановлением правительства трансформировал 35,65 гектаров земли в селе Байтик Аламединского района из категории сельхозназначения в категорию населенных пунктов под строительство коттеджного городка.

При изучении Единой налоговой декларации за 2010-2018 год Атамбаева было установлено, что в 2017 году в декларации был отражен доход от гражданина С.Пахати в размере 54 млн. сомов. То есть в 2017 году Пахати приобрел у Атамбаева ОсОО НПФ "Форум". Депутаты полагают, что указанный человек является аффилированным лицом.

В результате противоправных действий лиц Иссык-Кульской районной администрации и Чон-Сарыойского айыл окмоту земельный участок площадью 4,61 гектаров в селе Чон-Сары ой в последующем был передан ОсОО "Фрунзе Резерт" для цели, не связанной с государственными нуждами. Позже земельный участок был разделен на две самостоятельные единицы, право на которые было передано Алмазбеку Атамбаеву.

Кроме того, Генеральной прокуратурой было возбуждено дело по факту коррупции при подготовке и подписании проекта по модернизации ТЭЦ Бишкека. Причастность, по мнению депутатов, Атамбаева к данному преступлению подтверждается его политическими заявлениями. В частности, все политические решения, в том числе о согласии при выборе компании, принимались лично им.

Депутаты также обратили внимание на заявление экс-генпрокурора Аиды Саляновой о том, что Алмазбек Атамбаев был причастен к незаконным поставкам угля на ТЭЦ Бишкека.

Экс-президента также обвинили в узурпации власти. По мнению депутатов, он создал организованную преступную группу и вмешивался в деятельность органов власти.

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