Более 117 тысяч выпускников примут участие в ЕНТ
В этом году тестирование будет проводиться в период с 20 по 30 июня.
Фото : Time.kz18 июня 2019, 09:48
Более 117 тысяч школьников или 72 % от общего количества выпускников примут участие в едином национальном тестировании, сообщил на заседании правительства министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Zakon.kz.
- В этом году формат ЕНТ не изменился. Предметы, количество баллов - все осталось прежним. В этом году ЕНТ будет проводиться с 20 по 30 июня на базе 169 пунктов. Всего в ЕНТ будут принимать 117 242 человек. В том числе более 96 тыс. выпускников школ этого года или 72 % от общего количества выпускников, - сообщил Аймагамбетов.
По его словам, для контроля в регионы направлены представители министерства, материалы тестирования доставлены в регионы в режиме секретности, на местах созданы государственные комиссии.
- На республиканском уровне, а также в каждом пункте проведения ЕНТ созданы государственные комиссии. Все аудитории на 100 % подавления сотовой связи и видеокамерами, - добавил министр.
В целом, согласно информации МОН, в этом году ЕНТ проводится уже в 16 раз. За этот период в тестировании приняли участие 1 800 000 человек.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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