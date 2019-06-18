Более 117 тысяч выпускников примут участие в ЕНТ

В этом году тестирование будет проводиться в период с 20 по 30 июня.

Более 117 тысяч школьников или 72 % от общего количества выпускников примут участие в едином национальном тестировании, сообщил на заседании правительства министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Zakon.kz.

- В этом году формат ЕНТ не изменился. Предметы, количество баллов - все осталось прежним. В этом году ЕНТ будет проводиться с 20 по 30 июня на базе 169 пунктов. Всего в ЕНТ будут принимать 117 242 человек. В том числе более 96 тыс. выпускников школ этого года или 72 % от общего количества выпускников, - сообщил Аймагамбетов.

По его словам, для контроля в регионы направлены представители министерства, материалы тестирования доставлены в регионы в режиме секретности, на местах созданы государственные комиссии.

- На республиканском уровне, а также в каждом пункте проведения ЕНТ созданы государственные комиссии. Все аудитории на 100 % подавления сотовой связи и видеокамерами, - добавил министр.

В целом, согласно информации МОН, в этом году ЕНТ проводится уже в 16 раз. За этот период в тестировании приняли участие 1 800 000 человек.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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