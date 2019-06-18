Актуализировать и прикрепить: Биртанов призвал акимов решить вопрос со статусом самозанятых

Количество самостоятельных плательщиков составит порядка одного млн человек или 5,5% населения, в том числе 770 тысяч не актуализированных самозанятых граждан.

На заседании правительства министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о "высокой степени готовности" к внедрению обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

- Министерством на постоянной основе в разрезе регионов проводится мониторинг работы по подготовке к внедрению ОСМС, в том числе, по прикреплению к организациям ПМСП, актуализации статусов самозанятых и разъяснительной работе. Так по двум и более показателям низкий рейтинг отмечается в Северо-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях, - сказал министр.

Вместе с тем он отметил, что регионам необходимо обратить внимание на техническую готовность медорганизаций к внедрению ОСМС.

- В Атырауской, Туркестанской, Северо-Казахстанской областях и в городе Шымкенте отмечается низкий уровень оснащенности компьютерной техникой, доступом медорганизаций к сети интернет и наличие медицинских информационных систем. Хочу отметить, что в целом правительством совместно с местными исполнительными органами проводится большая подготовительная работа к внедрению ОСМС, - указал Биртанов.

В настоящее время сформирована необходимая нормативная база, ведется масштабная разъяснительная работа, и решаются вопросы автоматизации, оснащения и цифровизации сферы здравоохранения.

- Ожидаем видимый эффект повышения доступности и качества медпомощи населению, включая финансовую обеспеченность двух пакетов. В целом можно говорить о высокой степени готовности к внедрению системы ОСМС и новых подходов оказания медпомощи. В целом с 1 января 2020 года охват системой ОСМС прогнозируется на уровне 94,5% населения. По нашим прогнозам количество самостоятельных плательщиков составит порядка 1 млн человек или 5,5% населения, в том числе 770 тысяч не актуализированных самозанятых граждан, - сообщил глава ведомства.

Он добавил, что в связи с этим акимам регионов необходимо до 1 октября 2019 года принять меры по актуализации статуса самозанятых, выявлению и прикреплению населения к организациям ПМСП. По его данным, на сегодня количество прикрепленного к организациям ПМСП населения составляет 18 млн 650 тысяч человек. В то же время в информационных системах выявлено 785 тысяч неприкрепленных граждан, что составляет более 4% населения.

Высокая численность неприкрепленного населения в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской , Северо-Казахстанской областях и городе Алматы.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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