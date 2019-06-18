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Не проводить рейтинги школ по результатам ЕНТ попросили акимов

У нас есть другие индикаторы, другие возможности, механизмы внешней оценки достижений учащихся.

Фото : Zakon.kz18 июня 2019, 11:35

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов высказался по поводу рейтингов школ по результатам ЕНТ. Он отметил, что этот рейтинг не нужен, онн не объективен и не отражает уровень подготовленности школ, передает корреспондент Zakon.kz.

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Я сегодня, выступая на заседании правительства, попросил акимов областей и городов республиканского значения, столицы не проводить рейтинг по итогам ЕНТ. Мы считаем, что этот рейтинг, во-первых, не нужен. Во-вторых, он не объективен и не отражает уровень именно подготовленности школ, - сказал он на пресс-конференции в правительстве.

По его словам, раньше ЕНТ сочетало в себе две функции - итоговой аттестации и как способ поступления в высшее учебное заведение, но сейчас произошло разделение и сегодня в ЕНТ участвуют только на добровольной основе те, кто хочет поступить в вузы.

- Поэтому по результатам поступления в вузы проводить рейтинг, давать оценку школам, я думаю, что не стоит. У нас есть другие индикаторы, другие возможности, механизмы внешней оценки достижений учащихся. По этим индикаторам можно делать определенные индикаторы. Но, в целом, само понятие рейтингов, когда мы говорим о школах - это сложный процесс. Это процесс, прежде всего, воспитания, это вопрос, касающийся обучения. Это разные процессы. И оценивать их только через один какой-то механизм несколько несправедливо. Здесь нужен комплексный подход, - считает глава МОН.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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