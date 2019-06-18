В Алматы мужчина погиб на стройке
По предварительным данным, на мужчину упал строительный сосуд с бетоном.
Фото : Flatfy.kz18 июня 2019, 17:53
Несчастный случай произошел на пересечении проспекта Абая и улицы Брусиловского на территории строительства жилого многоэтажного дома, передает Zakon.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.
По предварительным данным, на мужчину упал строительный сосуд с бетоном. Очевидцы сообщают, что трос, держащий бетономешалку, оборвался. Фотографию с телом мужчины активно распространяют в городских чатах.
В пресс-службе Управления общественного здоровья Алматы подтвердили, что неотложная помощь была отправлена на строящийся объект.
- Смерть мужчины наступила до приезда скорой помощи, - отметили в ведомстве.
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