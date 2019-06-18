Правозащитники намерены создать министерство по делам семьи и детей, которое будет заниматься вопросами несовершеннолетних и женщин, подвергшихся насилию. С таким предложением общественники намерены обратиться к Касым-Жомарту Токаеву.

Ежедневно в Казахстане насилию подвергаются два ребенка. Только за три месяца этого года более 200 несовершеннолетних стали жертвами педофилов. Часто это становится причиной суицидов. Такие данные на основании официальной статистики сегодня привели представители общественного фонда "Не молчи. Дети", сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Последний несчастный случай произошел на прошлой неделе в Алматы. 15-летняя Аделина Уразбаева, не пережила попытки насилия. Девочка пошла на отчаянный шаг, узнав, что дело в отношении ее обидчика прекращено.

- Не смогла я защитить своего ребенка. Вы даже не представляете, как нас унижали.

Алия Уразбаева не находит себе места. Ее единственная дочь - 15-летняя Аделина 9 июня этого года пыталась покончить с собой. Три дня она пролежала в коме. 12 июня Аделины не стало. Все началось в сентябре прошлого года. Девочку пригласил на день рождения знакомый парень. Ему 19, он начинающий эстрадный артист. Человек популярный в интернете. Чем может обернуться праздник, девочка даже не догадывалась.

- Вы себе представить не можете, что я чувствовала, когда мой ребенок начал рассказывать, что он ее повел, что это произошло, но когда она рассказала, что она оттуда убежала, она не дала ему ни одного шанса, я ей сказала: "Ты молодец!" Но нельзя допустить, чтобы это продолжалось, а он это будет делать, - рассказывает мама Аделины Уразбаевой Алия Уразбаева.

Несмотря на уговоры дочери, Алия подала заявление в полицию. Сегодня женщина корит себя за это.

- Завели дело по 122 статье, то есть, якобы, что-то обоюдно между ними происходило, и он ее совращал обоюдно. Но как можно совращать обоюдно, если девочка вырвалась, она дает показания, что она отбивалась, выбегала, что он лифт держал, она какие-то кнопки нажимала, - говорит лидер движения "НЕ МОЛЧИ.KZ" Дина Смаилова.

Общественники и мама Аделины отмечают, что в городском департаменте полиции дело намерено "волокитили", так как по закону попытка изнасилования приравнивается к изнасилованию. А значит, виновному могло грозить от 10 лет лишения свободы. После того, как дело закрыли, девочка, чья психика не выдержала, наложила на себя руки. Сейчас в области возобновили дело, но уже по другой статье. "Досудебное расследование по факту смерти несовершеннолетней, предусмотренное статьей 105 Уголовного Кодекса Республики Казахстан "Доведение до самоубийства", находится на контроле департамента полиции Алматинской области. Расследованием занимаются полицейские Илийского района".

- Правозащитники огласили пугающую статистику. Только за три месяца этого года в нашей стране 34 ребенка совершили суицид, зафиксировано 97 попыток. В ноябре прошлого года с 9 этажа выбросилась 16-летняя Даяна из Павлодара. Девочка подверглась насилию со стороны отчима в возрасте 7, 8 и 9 лет. Она осталась жива, но получила инвалидность. Отчим по-прежнему на свободе, - рассказывает официальный представитель департамента полиции Алматинской области Кобейхан Нурахмет.

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- В день у нас два ребенка насилуют, двое детей совершают суицид, и каждый день у нас от суицида один ребенок умирает. Это в нашей стране. Нам бы хотелось, чтобы создали такую организацию, которая бы выносила законодательные акты, и которая бы контролировала их исполнение. В которую можно было обращаться и собрать эти разбросанные функции по всем министерствам в одно министерство, - считает директор общественного фонда "НЕ МОЛЧИ. ДЕТИ KZ" Алмат Мухамеджанов.

А именно министерство по делам семьи и детей, которое будет заниматься вопросами несовершеннолетних и женщин, подвергшихся разного рода насилию. С таким предложением сегодня правозащитники намерены обратиться напрямую к президенту Касым-Жомарту Токаеву.

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