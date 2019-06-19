Гражданский активист Бейбарыс Толымбеков присягнул на верность Родине

После окончания учебного центра новобранец планирует служить в морской пехоте.

На военной базе "Отар" около тысячи военнослужащих срочной службы ВС РК приняли военную присягу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по делам обороны г. Алматы.

На торжественном мероприятии были продемонстрированы показательные выступления военнослужащих по рукопашному бою, а также элементы строевых приемов с оружием и без оружия. Для родных и близких солдат, приехавших на присягу, была предоставлена возможность ознакомиться с условиями прохождения службы и с бытом.

Среди присягнувших на верность Родине был гражданский активист Бейбарыс Толымбеков, набравший популярность после того, как развернул плакат с надписью "От правды не убежишь" вдоль трассы во время марафона в Алматы.

За нарушение общественного порядка суд приговорил его к 15 суткам ареста. Ныне рядовой срочной службы Бейбарыс охотно рассказал о буднях армейской жизни.

- Здесь я научился многому: хорошо стрелять, маршировать, а главное, дисциплине и порядку. После окончания учебного центра, планирую продолжить путь защитника Отечества и пойду служить в морскую пехоту, - говорит Бейбарыс.

В ряды казахстанской армии вступил и Аркадий Козлов, чья мать жаловалась в соцсетях, что у ее сына врожденный аллергический ринит и что его незаконно забрали в армию. Сам Аркадий радостно заявил, что очень благодарен грамотным специалистам, которые обучают их азам военного дела.

- Выражаю глубокую благодарность своему командиру взвода, он заботится о благополучии каждого бойца. У меня аллергия на пыльцу растений и пыль, из-за чего мне не дают косить траву и заниматься уборкой, - рассказывает рядовой Аркадий Козлов. – Здесь внимательно относятся к нашему здоровью. Также в конце недели нам выдают наши мобильные телефоны, чтобы мы могли созвониться и поговорить со своими родными и близкими.

Сослуживцы бойцов отметили, что и Бейбарыс, и Аркадий очень старательно и ответственно несут воинскую службу. За короткое время пребывания в учебном центре они почувствовали себя настоящим военным человеком.

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