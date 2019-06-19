Начальник ответит за подчиненного-коррупционера: мажилис одобрил законопроект

Поправки направлены на повышение персональной дисциплины и ответственности первых руководителей.

Депутаты мажилиса во втором чтении одобрили законопроект об ответственности руководителей за коррупцию подчиненных. Проект закона направят на рассмотрение в верхнюю палату парламента, пишет Sputnik.

Норма об ответственности начальников предусмотрена в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам государственной службы и противодействия коррупции".

- Поправки направлены на повышение персональной дисциплины, ответственности первых руководителей при совершении коррупционных преступлений их подчиненными, - озвучил член комитета по международным делам, обороне и безопасности Михаил Чирков.

Принятие закона будет способствовать повышению ответственности госслужащих, мобильности и общему усовершенствованию системы отбора кадров, добавил он.

Согласно законопроекту, лица, уволенные не по отрицательным мотивам с госслужбы, смогут в течение месяца участвовать в конкурсах без прохождения тестирования. Также предусматривается включение в институт ротации политических госслужащих, а также замена служебных удостоверений госслужащих идентификационными картами.

Ранее о том, что руководители государственных органов должны подавать в отставку, если подчиненные попались на взятке, говорил президент Касым-Жомарт Токаев. После инаугурации глава страны освободил от должности министра образования Куляш Шамшидинову, в ведомстве которой разгорелись коррупционные скандалы.

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