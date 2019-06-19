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За получение взятки задержан главный врач районной больницы

Он подозревается в получении взятки в сумме 800 тыс. тенге

Фото : Антикоррупционная служба19 июня 2019, 12:26

Департаментом Национального бюро Жамбылской области выявлен факт получения взятки главным врачом Центральной районной больницы той же области, передает Zakon.kz.

Он подозревается в получении взятки в сумме 800 тыс. тенге от представителя частной компании за подписание актов выполненных работ по договору о госзакупках детского питания.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения залог.

Расследование продолжается.

Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом.


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