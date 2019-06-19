За получение взятки задержан главный врач районной больницы
Он подозревается в получении взятки в сумме 800 тыс. тенге
Фото : Антикоррупционная служба19 июня 2019, 12:26
Департаментом Национального бюро Жамбылской области выявлен факт получения взятки главным врачом Центральной районной больницы той же области, передает Zakon.kz.
Он подозревается в получении взятки в сумме 800 тыс. тенге от представителя частной компании за подписание актов выполненных работ по договору о госзакупках детского питания.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения залог.
Расследование продолжается.
Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом.
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