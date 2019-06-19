Отделка фасада отвалилась с жилого комплекса в Алматы

Обошлось без пострадавших.

В Алматы c жилого комплекса отвалилась фасадная отделка, передает Zakon.kz.

В соцсетях распространяют видео последствий. Очевидцы отметили:

- Вчера после ветра, ЖК Панорама, повезло что детей не было...

Данный ЖК расположен на берегу озера Сайран. Согласно информации на сайте homsters.kz , ЖК был сдан во второй половине 2016 года.

видео: kris.p.almaty

В компании-застройщике информацию о случившемся подтвердили.

Там заверили, что характер повреждения является исключительно косметическим.

- В результате происшествия никто не пострадал, в течение часа по факту происшествия на объект выехала специальная комиссия в составе главного архитектора компании, совместно с отделом внутреннего контроля, - сообщили в строительной компании ТОО "Exclusive Stroy".

Сейчас ведется проверка, по итогам которой будут выявлены причины, повлекшие за собой данный инцидент.

- По предварительной экспертной оценке, причиной внешнего повреждения могли стать высокие перепады температурного режима. По итогам завершения проверки, выявленные причины инцидента будут учтены при проведении работ с целью недопущения повторения в будущем, - сообщили в ТОО.

Работы по возведению нового фасада уже ведутся.

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