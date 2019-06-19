Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Отделка фасада отвалилась с жилого комплекса в Алматы

Обошлось без пострадавших.

Фото : кадр видео19 июня 2019, 13:25

В Алматы c жилого комплекса отвалилась фасадная отделка, передает Zakon.kz.

В соцсетях распространяют видео последствий. Очевидцы отметили:

- Вчера после ветра, ЖК Панорама, повезло что детей не было...

Данный ЖК расположен на берегу озера Сайран. Согласно информации на сайте homsters.kz , ЖК был сдан во второй половине 2016 года.

видео: kris.p.almaty

В компании-застройщике информацию о случившемся подтвердили.

Там заверили, что характер повреждения является исключительно косметическим.

- В результате происшествия никто не пострадал, в течение часа по факту происшествия на объект выехала специальная комиссия в составе главного архитектора компании, совместно с отделом внутреннего контроля, - сообщили в строительной компании ТОО "Exclusive Stroy".

Сейчас ведется проверка, по итогам которой будут выявлены причины, повлекшие за собой данный инцидент.

- По предварительной экспертной оценке, причиной внешнего повреждения могли стать высокие перепады температурного режима. По итогам завершения проверки, выявленные причины инцидента будут учтены при проведении работ с целью недопущения повторения в будущем, - сообщили в ТОО.

Работы по возведению нового фасада уже ведутся.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты