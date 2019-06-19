Токаев прокомментировал #МенОяндым

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прокомментировал молодежное движение #МенОяным, передает Zakon.kz.

Телерадиокомплекс Президента опубликовал видео с комментарием главы государства.

Только что я упомянул Национальный комитет общественного доверия. Конечно же, представители всех этих движений будут привлекаться для того, чтобы все мы за круглым столом, а не на улицах, в обстановке беспорядков, хаоса, могли решать эти вопросы. Только диалог может помочь выйти на решение острейших проблем, которые сейчас, возможно, существуют в нашем обществе.