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Токаев прокомментировал #МенОяндым

Президент Казахстана поддерживает начинания молодежи и призывает к диалогу.

Фото : скриншот с видео19 июня 2019, 18:30

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прокомментировал молодежное движение #МенОяным, передает Zakon.kz.

Телерадиокомплекс Президента опубликовал видео с комментарием главы государства.

- Я не отрицаю молодых ребят, которые вышли с хэштегом #просниськазахстан, или #менояндым - #я проснулся. Это движение представлено, в основном, молодыми, креативными людьми. Надо сказать, что идеи, которые они высказывают, во многом креативные, надо отдать им должное. Приоритет моей политики - это привлечение молодежи к власти, к решению вопросов государственного значения.

Только что я упомянул Национальный комитет общественного доверия. Конечно же, представители всех этих движений будут привлекаться для того, чтобы все мы за круглым столом, а не на улицах, в обстановке беспорядков, хаоса, могли решать эти вопросы. Только диалог может помочь выйти на решение острейших проблем, которые сейчас, возможно, существуют в нашем обществе.


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