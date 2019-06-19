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Светофоры Алматы модернизируют

Им добавят датчики и специальное программное обеспечение.

Фото : Управление городской мобильности Алматы19 июня 2019, 18:41

В Алматы планируют модернизировать действующие светофоры, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление городской мобильности Алматы.

Оснащение специальным программным обеспечением и датчиками позволит светофорным устройствам адаптироваться под ситуацию на дорогах. Они будут отдавать приоритет общественному транспорту, спецтехнике, большему потоку движения и при необходимости создавать «зеленый коридор». «Умные» светофоры смогут самостоятельно регулировать движение, а значит, существенно снизить количество заторов на дорогах и избежать возникновения аварийных ситуаций.

Планируется, что из существующих в городе 424 светофорных объектов до середины 2020 года будет модернизировано 93. Оставшиеся устройства будут переоборудованы вторым этапом до 2022 года. При этом их внешний вид не изменится.

Модернизация светофоров является частью плана действий по концепции Vision Zero Almaty и главным инструментом обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.


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