За дыру в заборе директора школы оштрафовали на 600 тысяч тенге

Зарплата директора – 99 тысяч тенге.

Почти на 600 тысяч тенге оштрафовали директора школы Павлодара за дыру в заборе. Подобные штрафы получили и руководители других учебных заведений, не соответствующих санитарным нормам. Но денег на исправление ситуации у педагогов нет, поскольку в бюджете такие траты не предусмотрены, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Чтобы установить ограждение с этой части школы, где порядка 60 м, необходимо около 2 млн тенге. Санитарные врачи, которые утверждают, что отсутствие забора – грубейшее нарушение, оштрафовали директора учебного заведения на полмиллиона тенге. Восстановить забор директору необходимо до ноября 2019 года. Но даже это не отменит денежное взыскание.

Майкен Смагулова - директор школы №12:

- Моя заработная плата – 99 тысяч тенге. И чтобы оплатить этот штраф, мне нужно полгода работать только на него.

Забора нет вот уже почти шесть лет. Все это время педагоги государственной школы просили у отдела образования деньги на восстановление. Но каждый раз в ответ получали, как говорится, только дырку от бублика. А в 2015 году им достались 30 старых плит от другой школы, раскошелившейся на новое ограждение. Но и эта помощь не закрыла проблему полностью.

Гульнара Хамитова - главный бухгалтер школы №12:

- Мы не строители, но по нашим подсчетам, с рабочими посчитали, где-то 1 млн 866 тысяч. Если такие деньги выделят, я думаю, будет реально восстановить этот забор и получить санэпидемзаключение.

Отсутствие такого документа, по сути, говорит о том, что школа не соответствует санитарным нормам, и образовательный процесс вести, по большому счету, нельзя.

Майкен Смагулова - директор школы №12:

- Раз у нас нет забора, и мы не соответствуем санитарным нормам, школу следует закрыть. Но нам такого заключения санэпедимиологи не дают, и мы вновь вынуждены мучиться с этой проблемой.

В какой-то момент санитарные врачи пошли навстречу директору школы, сняв с нее штраф. Чтобы повесить его на школу. И теперь уже бюджет должен оплатить почти 600 тысяч тенге за выявленное нарушение. Перекладывание денег из одного кармана в другой никак не решает проблемы отсутствующего ограждения. В аналогичной ситуации оказались еще пять павлодарских школ, не получившие положительное санэпидемиологическое заключение.

Куаныш Кыдыралин - заведующий сектором городского отдела образования:

- Заключены планы мероприятий по устранению данных замечаний. То есть, такие штрафы не будут налагаться в течение этих 3 лет. По мере замечаний, данное финансирование будет выделяться.

Несмотря на договоренности отдела образования и санитарных врачей, уже выписанные штрафы и те, что пройдут через суд, придется оплачивать. По всей видимости, из городского бюджета.

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