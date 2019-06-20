Самолет упал в Акмолинской области

Причина устанавливается.

Самолет АН-2 упал в Акмолинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

По данным ведомства, катастрофа произошла сегодня, 20 июня, примерно в 10:00, в 10 километрах от села Родина Целиноградского района Акмолинской области. Во время химической обработки полей упал самолет АН-2.

- В результате происшествия пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в больницу. Причина падения устанавливается, - сообщили в пресс-службе КЧС.

Ан-2 - один из старейших и надежнейших самолетов, известен под названием "кукурузник". Его конструкция - расчалочный биплан. Ан-2 способен совершить посадку на неподготовленной местности, после остановки двигателя самолет продолжает планировать. Первый самолет Ан-2 поднялся в небо 31 августа 1947 года. Он работает на одном поршневом винтовом двигателе АШ-62ИР мощностью 1000 л.с.

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