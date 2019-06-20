Годунова: Госдолг Казахстана остается в безопасных пределах

Также в Счетном комитете рассказали о текущем состоянии банковского сектора в стране.

Государственный долг и долг квазигоссектора Казахстана остаются в безопасных пределах, сообщила на совместном заседании палат Парламента председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова, передает корреспондент Zakon.kz.

- Государственный долг и долг Квазигосударственного сектора остаются в безопасных пределах и не превышают 60% ВВП. Состояние банковского сектора пока оставалось ослабленным, это не позволяло обеспечить экономику длинными деньгами. Думаем, определенное положительное воздействие на повышение доступности кредитов окажут последние решения Национального банка, - сказала Годунова.

По ее словам, оживление кредитования экономики в конце 2018 года было обеспечено преимущественно за счет увеличения кредитов населения.

- Кредиты физическим лицам достигли свыше 40% всех банковских займов, на малый бизнес приходится 18% кредитов. Уровень долларизации экономики составил более 48%, - добавила Годунова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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