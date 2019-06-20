Звездами соцсетей неожиданно стали полицейские из ВКО

При этом сами стражи порядка к такой популярности не стремились.

Неожиданно для себя стали звездами социальных сетей двое патрульных полицейских Усть-Каменогорска, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ВКО

Вечером 19 июня в усть-каменогорских группах в социальных сетях появилось видео, как полицейские спасли молодого человека. При этом, сами стражи порядка даже не подозревали, что стали столь популярны в городе.

Как сообщили в пресс-службе областного ДП, около шести часов вечера, при патрулировании улиц со стороны пр. Победы в сторону проспекта Сатпаева сотрудники батальона патрульной полиции ДП ВКО Даурен Саяков и Нурсултан Кенесов увидели, что на мосту реки Иртыш, за парапетом стоит молодой мужчина. Рядом с ним находились горожане, которые уговаривали парня не рисковать жизнью.

- Сотрудники полиции быстро оценили обстановку и действовали оперативно. Пока коллега и прохожие отвлекали парня разговорами, старший инспектор службы БПП ДП ВКО лейтенант полиции Даурен Саяков быстро подбежал к молодому человеку и схватил его за руки, не дав сделать роковой шаг. Далее совместными усилиями полицейские вытянули мужчину из-за парапета. Не успели они передать 28-летнего горожанина (находившегося в алкогольном опьянении средней степени), оперативной группе Управления полиции областного центра, как фотографии и видео с места происшествий разлетелись по социальным сетям, – рассказали в пресс-службе ДП ВКО.

В ведомстве отметили, что в своих комментариях к видео, жители области благодарят полицейских за своевременную помощь потенциальному самоубийце, и выражают надежду, что у парня все образуется, и жизненные трудности останутся позади.

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