Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Шымкенте задержали подозреваемого в даче взятки полицейскому

Возбуждено уголовное дело.

Фото : департамент полиции Шымкента20 июня 2019, 16:00

Житель Шымкента предложил взятку полицейскому Шымкента, но осуществить коррупционное преступление фигурантам дела не удалось, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Шымкента.

18 июня 2019 года житель Шымкента предложил взятку в размере 10 тысяч тенге в целях освобождения от административной ответственности начальнику Управления местной полицейской службы Аль-Фарабийского районного управления полиции Шымкента майору полиции Жаппарову Ерлану Артыковичу.

По факту дачи взятки Управлением собственной безопасности Департамента полиции Шымкент возбуждено уголовное дело по статье 367 УК РК "Дача взятки", проводится досудебное расследование.

Согласно части 1 статьи 367 УК РК, в отношении дачи взятки должностному лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, лично или через посредника – наказывается штрафом в размере от десяти до двадцати месячных расчетных показателей либо лишением свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества взяткодателя или пожизненным лишением права занимать определенные должности.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты