Канат Бозумбаев обратил внимание, что исследования возможности строительства атомных станций и выработки атомной энергии проводились ранее, и будут проводиться в будущем.

Вопрос строительства атомной электростанции в Казахстане будет решаться на референдуме. Но пока решения правительства о необходимости АЭС – нет. Об этом 20 июня на отчетной конференции перед населением рассказал министр энергетики Канат Бозумбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Он также добавил, что комментарии строительства различными зарубежными организациями и компаниями не что иное, как желание "продать Казахстану свою продукцию в виде строительства атомной станции либо это какие-то политические, возможно, инсинуации".

Он обратил внимание, что исследования возможности строительства атомных станций и выработки атомной энергии проводились ранее, и будут проводиться в будущем.

- Исследования в Казахстане всегда проводятся, проводились и, наверное, будут проводиться. Потому что знание таких технологий, умение проводить научные исследования на исследовательских реакторах, понимание основ включает нашу страну в клуб развитых государств. Я хочу сказать, что, наверное, эта работа будет продолжаться, это исследования, не надо этого бояться. На сегодня никакого решения, ни на каком уровне власти о строительстве атомной станции нет, это всего лишь слухи, - заключил министр.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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