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На 55% увеличилась численность сайгаков в Казахстане

Прирост составил 55,5% (численность 2018 года - 215 100 особей) по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

Фото : google.com20 июня 2019, 16:40

Численность сайгаков значительной выросла по сравнению с прошлым годом, передает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакен Дилдахмет.

- По результатам авиаучета 2019 года общая численность сайгаков в Казахстане составляет 334 400 особей, в том числе бетпакдалинской популяции 111 500 особей, уральской популяции 217 000 особей и устюртской популяции 5 900 особей. Прирост составил 55,5% (численность 2018 года - 215 100 особей) по сравнению аналогичным периодом прошлого года, - сообщил Дилдахмет.

На фотографии уральская популяция сайгаков. Автор снимка Яков Федоров.


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