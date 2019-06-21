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Жару до 43 градусов ожидают на юге и западе Казахстана

Однако, кратковременные дожди с грозами предполагаются местами.

Фото : pxhere.com21 июня 2019, 11:48

РГП "Казгидромет" рассказал о прогнозе погоды на 22-24 июня, передает Zakon.kz.

В день летнего солнцестояния 21 июня началось и астрономическое лето. И погода уже соответствует ему.

- В западных и южных областях под влиянием антициклона без осадков и жарко, днем столбики термометра поднимутся до плюс 32…39°С, местами плюс 40…43°С. Да и на остальной территории, хотя атмосферные фронты будут по-прежнему перемещаться через восточную половину республики, но их влияние будет ослабевать. Поэтому кратковременные дожди с грозами предполагаются местами, - говорится в сообщении синоптиков.

По информации метеорологов, температура хотя и предполагается ниже средних многолетних значений, но уже в понедельник ожидается ее повышение днем до 23…28, местами 30...35°С.


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