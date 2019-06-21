Назарбаев: Мировая система стала трещать по швам

Планета нуждается в принципиально новой версии мирового порядка, которая будет учитывать появление новых сил, новых тенденций, новых вызовов и новых лиц - Елбасы.

Выступая на Международной научной конференции "30 лет лидерства" отметил, что нынешнее столетие окажется более непредсказуемым. Это показывают исторические события, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

- Что же нас ожидает? На фоне глобальных изменений я вновь бы хотел выделить несколько групп стратегических вызовов. Они, на мой взгляд, уже кардинально меняют окружающий нас мир. Во-первых, это динамичная и непрерывная технологическая волна. Мы ведь сами того не замечая, уже живем в цифровой реальности. На наших глазах изобретатели, программисты и инженеры стали главными и наиболее точными футурологами. Наступает вторая эра машин. Мы видим взрывной рост технологий машинного обучения, искусственного интеллекта и трансгуманизма, - сказал Елбасы.

Вторым пунктом он отметил очередную индустриальную революцию, которая приведет к смене экономической парадигмы.

- Этот прорыв можно будет сравнить с изобретением двигателя внутреннего сгорания, электричества или компьютерных технологий. На наших глазах быстро меняется и энергетический фундамент цивилизации. К 2050 году мировые потребности в энергии возрастут в 3 раза к текущему объему спроса. Во многих странах ветровая и солнечная энергия уже обходится дешевле, чем обычная, - продолжил Первый Президент.

По его словам, ценностью становятся не материальные товары, а информация и степень интеграции с мировыми цифровыми сетями. Появятся новые профессии, а многие прежние исчезнут.

- Не исключена девальвация действующей денежной системы. В-третьих, на этом фоне меняется и устоявшийся геополитический расклад в мире. Мировая система стала трещать по швам в самых разных регионах мира. Планета нуждается в принципиально новой версии мирового порядка, которая будет учитывать появление новых сил, новых тенденций, новых вызовов и новых лиц. Многими странами активно создаются новое сверхмощное оружие массового уничтожения и средства его доставки, которые пока не регулируются международным правом. За последние сто лет мир пережил не одну сверхразрушительную мировую войну. Но с учетом новейших военных разработок и накопленных вооружений, третья мировая война может стать последней, - сказал Назарбаев.

Четвертое. Помимо роста конфликтности в мире происходит столкновение разных глобальных реалий. Идет заметный сдвиг центра глобального роста в Азию, который происходит за счет подъема Китая, Индии, Индонезии.

- В "большой двадцатке" 7 государств уже представляют страны Востока. Возможно, в будущем они смогут создать альтернативу долговременному историческому доминированию Запада... ...Системная трансформация нынешнего мира – это стратегический вызов для нашего народа. Мы должны быть готовы принять их, - считает Елбасы.

По его словам, несмотря на "внешние штормы", мы продолжаем свое развитие согласно принятым ранее планам.

- Мы вступили в гонку за свое место в новом мире, стремясь войти в клуб 30-ти наиболее развитых государств планеты. Уверен, что при продолжении усилий Казахстан вполне сможет войти в число лидеров нового мира, - сказал Первый Президент.

Все наши достижения, по его словам, стали возможными благодаря единству нашего народа, его самоотверженному труду во благо сохранения независимости страны. Он лишь выполнял волю избравшего его народа.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!