Mercedes вылетел с дороги на трассе Алматы - Бишкек, погиб человек

Еще одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии.

Утром 21 июня на 117 км трассы Алматы - Бишкек произошло ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал водитель Mercedes Е-класса, он выехал с утра на тренировку, в сторону Кордая. По дороге взял двух попутчиков, с которых не намеревался брать оплату - просто подвезти.

На 117-м километре у машины колесо пошло на выстрел и водитель потерял управление. Mercedes стало крутить по дороге и потащило на встречную полосу, где ехал другой автомобиль. Столкновения с ним удалось избежать. Но иномарка вылетела с дороги, снесла более 10 метров отбойника и упала в кювет, несколько раз перевернувшись.

В результате ДТП водитель не пострадал. Но пострадали два его попутчика. Одного в тяжелом состоянии госпитализировали. Второй скончался на месте.

Водитель - гражданин Кыргызстана. Пассажиры - граждане Таджикистана.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!