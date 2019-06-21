Мотивация за деньги. Что такое коучинг и как он должен работать

Коучинг делят на два вида: личный и корпоративный.

Тренинги. Коучи. Мастер-классы. Быстро разбогатеть. Решить что-то личное. Так называемый коучинг в Казахстане появился не так давно, но вошел в нашу жизнь достаточно прочно и теперь мы довольно часто слышим о различных тренингах личностного роста, мотивационных собраниях и прочих мероприятий с не совсем ясными целями. Как и на любом новом рынке, самозванцев и просто горе-специалистов хватает. Как же устроена новая отрасль народного хозяйства?

Никто не знает, сколько сейчас работает в стране коучей. Сколько местных, сколько иностранных. Есть ли у них сертификаты соответствия. Кто эти сертификаты должен подтверждать, и необходимы ли этим специалистам курсы повышения квалификации. Понятно одно, как во всем новом и не совсем понятном, пока профессионалов мало. А пока их мало, деньги зарабатывают самозванцы и мошенники, прошедшие подготовку на сомнительных вебинарах, двухнедельных курсах или просто написавших на визитке слово "коуч".

На самом деле сложно определить, что такое коучинг и как он должен работать. Некоторые такие специалисты считают себя психологами, кто-то - бизнес-тренерами, третьи представляются философами. Понятно только одно, все они берут за свои услуги деньги, кто-то больше, кто-то меньше.

- Очень много людей, которые не имеют вообще базового образования, прошли какие-либо курсы, потом себя заявляют уже психологами. Поэтому прежде чем решиться на такой шаг: пойти на консультацию или какой-то тренинг - нужно ознакомиться с отзывами, посмотреть какие есть вообще документы у этого человека, потому что заявлять можно все, что угодно о себе, - рассказывает о своих "коллегах" психолог, коуч и гипнолог Диана Джуманбекова.

Коучинг делят на два вида: личный и корпоративный. В первом случае клиенты к коучу приходят по собственной инициативе, во втором, как правило, его нанимает компания.

Так как же работает этот "чудо-специалист"? Клиент приходит к нему с наболевшим — это может быть конкретная проблема или абстрактное желание что-нибудь изменить. Коуч не дает прямых указаний. Скорее он вместе с клиентом пытается найти путь к цели, задавая вопросы и помогая найти на них ответы. То есть фактически он дает советы... Выполнит ли человек эти рекомендации или не выполнит, это уже другой момент и к деятельности тренера уже относится.

Мотивационные собрания и охота за быстрыми знаниями. Насколько законно, полезно и окупаемо? Узнали корреспонденты Первого канала Евразия. Смотрите в программе Аналитика на Первом канале Евразия в воскресенье, 23 июня в 20.00.

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