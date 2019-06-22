О тревожной экологической обстановке в Актобе высказался Токаев
Президент дал поручение министерству экологии.
Фото : Акорда22 июня 2019, 10:25
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о тревожной экологической обстановке в Актобе, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в Twitter.
- В Актобе сложилась тревожная экологическая обстановка из-за непродуманныx гидрологических работ по расширению русла рек. Необходимо срочно заняться данной проблемой. Это первое поручение министру нового министерства экологии, - написал Президент.
В Актобе сложилась тревожная экологическая обстановка из-за непродуманныx гидрологических работ по расширению русла рек. Необходимо срочно заняться данной проблемой. Это первое поручение министру нового министерства экологии.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 22 июня 2019 г.
Ранее коллективы региональных изданий написали обращение к акиму Актюбинской области Ондасыну Уразалину с просьбой решить проблему
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4974477-b1e16c8fd682d73fc0fe232368a963d1
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...