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О тревожной экологической обстановке в Актобе высказался Токаев

Президент дал поручение министерству экологии.

Фото : Акорда22 июня 2019, 10:25

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о тревожной экологической обстановке в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Twitter.

- В Актобе сложилась тревожная экологическая обстановка из-за непродуманныx гидрологических работ по расширению русла рек. Необходимо срочно заняться данной проблемой. Это первое поручение министру нового министерства экологии, - написал Президент.

Ранее коллективы региональных изданий написали обращение к акиму Актюбинской области Ондасыну Уразалину с просьбой решить проблему


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