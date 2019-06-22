Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В ресторане Шымкента задержали чиновника

Они подозреваются в получении взятки в сумме 120 тысяч тенге от директора частной компании за выдачу шести ветеринарных сертификатов.

Фото : kursiv.kz22 июня 2019, 11:46

И.о руководителя территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ подозревается в получении взятки. Его задержали в одном из ресторанов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на АДГСПК РК.

Антикоррупционной службой Шымкента был выявлен факт получения взятки и.о руководителя городской территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства при посредничестве ветеринарного врача ГКП "Ветеринарная служба Шымкента".

Они подозреваются в получении взятки в сумме 120 тысяч тенге от директора частной компании за выдачу шести ветеринарных сертификатов.

Процессуальное задержание подозреваемых не производилось в связи с полным признанием вины. Расследование продолжается.

Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты