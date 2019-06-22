В ресторане Шымкента задержали чиновника

Они подозреваются в получении взятки в сумме 120 тысяч тенге от директора частной компании за выдачу шести ветеринарных сертификатов.

И.о руководителя территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ подозревается в получении взятки. Его задержали в одном из ресторанов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на АДГСПК РК.

Антикоррупционной службой Шымкента был выявлен факт получения взятки и.о руководителя городской территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства при посредничестве ветеринарного врача ГКП "Ветеринарная служба Шымкента".

Они подозреваются в получении взятки в сумме 120 тысяч тенге от директора частной компании за выдачу шести ветеринарных сертификатов.

Процессуальное задержание подозреваемых не производилось в связи с полным признанием вины. Расследование продолжается.

Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом.

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