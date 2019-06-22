Интернет-мошенники обворовывают семьи детей-инвалидов

Заявления от мам поступают до сих пор из разных регионов страны.

Сразу несколько семей, воспитывающих детей инвалидов, стали жертвами интернет-мошенников, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Все они из разных регионов страны, но попались на одну и ту же схему аферистов.

Шестилетний Нурым из Карагандинской области с рождения страдает системным остеопорозом. Болезнь привела к тому, что у мальчика не растут и не разгибаются руки и ноги. Надежду дали украинские врачи. Там могу провести операцию по удлинению конечностей за 6 тысяч долларов. Мама Нурыма открыла счет и начала сбор денег. Ей на страницу в соцсети написала сообщение девушка, пообещав помощь.

- Она представилась волонтером, на ее страничке была фотография. Сказала, что с коллегами собрали 70 тысяч тенге. Отправила мне ссылку. Там надо было заполнить все данные банковской карточки, включая трехзначный CVC код. Я сразу засомневалась, так как знаю, что этот код никому отправлять нельзя, - рассказывает Калима Каниват.

Сомнения подтвердились, когда Калима позвонила незнакомке и отказалась сообщать данные банковской карты. В ответ пришлось выслушать немало оскорблений. Тут же было принято решение - предупредить других мам о мошеннице, выложив фото на своей странице в социальной сети.

А вот кызылординка Аида Онербаева не сразу раскусила обманщицу. У ее ребенка сердечная недостаточность. На обследование в столице нужны были 250 тысяч тенге. Аида тоже собирала деньги через интернет и попалась на удочку мошенников. Как только заполнила все данные банковской карты, со счета тут же сняли 23 тысячи тенге. Все, что было.

- Я проплакала немало, сама с давлением упала тоже. И вот мы решили закрыть сбор так же. Не смогли собрать нужную сумму для ребенка, вот, наверное, мы не поедем. Я фотографии мошенника выставила в Instagram. Фото заявление, все выставила в Instagram. Тут же нашлась хозяйка фотографии. И оказалась - волонтер Галия. По-моему, она из Уральска. Она сказала, что фото у нее было украдено, - говорит Аида Онербаева.

Галия Беккужиева живет в Уральске и действительно занимается благотворительностью. В этой истории - она тоже пострадавшая. Но не материально, а морально. О том, что ее фото используют с преступными целями, ей сообщили знакомые. Галия сразу написала заявление в полицию.

- Естественно факт мошенничества очень тяжело доказать, но люди не имеют право, сейчас век новых технологий. Брать фотографии любого человека и тем самым проводить какие-то действия, манипуляции. Поэтому мы хотим предупредить всех родителей особенных деток, чтобы они были внимательны, проводя сборы, - предупреждает Галия Беккужиева.

Полицейские Уральска возбудили уголовное дело. В ходе следствия выяснилось, что пострадавших много. Заявления от мам поступают до сих пор из разных регионов страны. Стражам порядка пока не удалось выйти на след мошенников.

- Факты снятия денежных средств были в городе Костанай, если не ошибаюсь, в городе Кызылорда, Актобе и Костанай. То есть, ей стало об этом известно от потерпевших, которые ей скинули деньги. Значит, обговорив эти моменты с ними, она созвонилась, выяснила. Заявители обратились по место жительству в органы полиции, где начато судебное расследование, - говорит начальник Абайского отдела полиции УВД Уральска Марат Мустафин.

Как показывает статистика, половина таких интернет-преступлений не раскрывается. Этим и пользуются мошенники. Посягая на самое святое – жизни детей, они отбирают у них главное - надежду на выздоровление.

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