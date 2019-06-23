Казахстанская гимнастка завоевала пять медалей на чемпионате Азии

В финале Адиля Тлекенова набрала 17.450 баллов.

Казахстанка Адиля Тлекенова завоевала пятую медаль на чемпионате Азии по художественной гимнастике в Паттайе (Таиланд), сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

На этот раз она отметилась серебряной наградой в упражнениях на булавах. В финале она набрала 17.450 баллов, которые и принесли ей второе место. Золотую медаль завоевала китаянка Ятин Жао - 17.850. Замкнула тройку лучших японка Рурико Шибаяма - 17.450.

Кроме того, Тлекенова стала третьей в упражнениях с лентой. В этом виде программы победу одержала все та же Жао, а японка Шибаяма финишировала второй.

Добавим, что в активе Тлекеновой теперь пять медалей. Ранее она стала третьей в индивидуальном многоборье. Также она завоевала "серебро" в упражнении с обручем и "бронзу" в упражнении с мячом.

Также в составе команды Казахстана отметилась Айдана Шакенова. Она поднялась на вторую ступень пьедестала в упражнении с мячом.

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