Шесть казахстанцев пострадали в ДТП в Узбекистане - один погиб

Посол Казахстана держит на личном контроле данный вопрос.

Сегодня ночью на трассе Ташкент-Термез в Сырдарьинской области Республики Узбекистан произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика КамАЗ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В результате ДТП пострадали семеро человек, из них шестеро - граждане Казахстана, один из которых погиб на месте происшествия. Среди пострадавших дети 2008 и 2010 годов рождения.

Посол Казахстана держит на личном контроле данный вопрос. Казахстанские дипломаты находятся на месте происшествия для оказания содействия соотечественникам.

Министерства здравоохранения РК и РУ установили прямую связь. Узбекская сторона направила из Ташкента медицинских специалистов с целью оказания необходимой помощи пострадавшим.

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