Мать чудом уберегла троих детей от участия в смертельном ДТП на трассе Алматы - Капчагай

Их отец погиб.

На трассе Алматы - Капчагай минувшим вечером, 23 июня, произошло смертельное ДТП, передает Zakon.kz.

Авария произошла около 20.30, на 63-м км трассы.

Как рассказал водитель Audi A4, он двигался в сторону Алматы, по средней полосе. На прямом, неосвещенном участке автомагистрали, в боковое зеркало он заметил, что сзади на высокой скорости к нему приближается автомобиль, лихо маневрируя между другими машинами. Начав обгон слева, водитель автомобиля Toyota Corolla потерял управление над автомобилем, сместился на среднюю полосу и столкнулся с Audi.

В результате столкновения оба неуправляемых авто понесло в сторону обочины. Выехав на обочину, Audi остановилась поперек дороги. А Toyota вылетела с дороги в кювет, пронеслась по нему десятки метров, после чего стала кувыркаться и остановилась, приземлившись на колеса. Водитель Audi, не получивший травм в этом столкновении, подбежал к Toyota, и увидел груду искореженного металла, без колес. Позади на земле лежал мужчина без признаков жизни. На пассажирском сиденье находилась женщина.

Водитель Audi вызвал скорую. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины, а женщину госпитализировали в ближайшую больницу.

На месте ДТП находился другой автомобиль, водитель которого рассказал, что ехал следом за Toyota Corolla. В ней была супружеская пара, а в его автомобиле сидят трое детей этой пары. Мужчина рассказал, что пригласил погибшего мужчину покупаться в Капчагае, и тот поехал со своими детьми. Вечером жена погибшего приехала в Капчагай, чтобы сесть за руль, однако мужчина наотрез отказался и сам решил управлять Toyota. Тогда женщина пересадила детей в авто их знакомого, а сама села к мужу.

В данный момент состояние женщины стабильное, серьезных травм она не получила.



На месте ДТП работали дознаватель и криминалисты Алматинской области, которые будут выяснять обстоятельства случившегося.



На единственном оставшемся колесе от Toyota была зимняя резина, в изношенном состоянии. Остальные три колеса так и не нашли.

Также стоит отметить, что большинство водителей двигались по неосвещенной трассе, не сбавляя скорости. Их не смущали толпа людей на месте ДТП, проблесковые маячки полицейских авто, машущие фонариками люди, пытавшиеся привлечь внимание водителей, чтобы те сбавляли скорость.

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