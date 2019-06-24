Создание новой финансовой госструктуры потребует около 10 млрд тенге - Досаев

Новый госорган, на который предлагается возложить функции регулирования и развития финансового рынка, будет непосредственно подотчетен президенту Казахстана с финансированием из средств бюджета.

Национальный банк разработал законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения", который предусматривает создание новой финансовой госструктуры с предлагаемыми ежегодными расходами около 10 млрд тенге. Об этом пленарном заседании Сената Парламента сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Национальный банк намерен сконцентрироваться на своей основной цели – обеспечение стабильности цен с акцентом на поддержание низкой инфляции, а также устойчивого развития страны и роста уровня жизни населения. Функции регулирования, развития финансового рынка, а также защиты прав потребителей предлагается передать в отдельный государственный орган, подотчетный непосредственно Президенту РК. Предлагаемый ежегодный лимит расходов на новое агентство составит около 10 млрд тенге, в том числе текущие расходы с оплатой труда, административные расходы в размере 9 млрд тенге и капитальные расходы в 1 млрд тенге, - сообщил Досаев.

Как уточняется в заключении законопроекта, в вопросе разделения регуляторных, контрольных и надзорных функций за финансовым рынком законопроектом предусмотрена передача функций регулирования и развития финансового рынка, а также защиты прав потребителей в отдельный уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту РК и финансируемый за счет средств бюджета.

- Уполномоченному органу передаются функции регулирования и развития финансового рынка и защиты прав потребителей. Национальным банком будет осуществляться обеспечение стабильности цен, денежно-кредитная политика, валютное регулирование и развитие платежных систем, - отметил глава Нацбанка.

Представляя законопроект 14 мая в мажилисе заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков сообщал, что Деятельность Национального банка и предлагаемого к созданию Агентства по регулированию и развитию финансовых рынков будет тщательным образом скоординирована, в том числе путем взаимного представительства в органах управления.

По его словам, это обеспечит возможность оперативного отбора высококвалифицированного персонала с установлением конкурентоспособного уровня оплаты труда.

Предварительному рассмотрению Советом в обязательном порядке будут подлежать вопросы, связанные с принятием мер макропруденциальной политики для снижения системных рисков, антикризисных мер, а также мер по урегулированию либо государственной поддержке системнозначимых банков.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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