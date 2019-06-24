Почти 500 человек привлечены на ликвидацию ЧП в Арыси

Жителей эвакуируют в Монтайтас.

Распоряжением акима города Арыси проводится эвакуация населения в сельский округ Монтайтас, что в 50 км. от города Арыси, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Для эвакуации привлечены 20 автобусов.

- Также для эвакуации населения акиматом города Шымкента отправлены 36 автобусов. В Шымкенте развернуто 15 эвакуационных пунктов. И к данному моменту из Арыси прибыли 17 детей, размещены в школе №87 им. Назарбекова в микрорайоне Самал-3. Для координации действий задействованных сил гражданской защиты на место происшествия выехал председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК генерал-майор Владимир Беккер, - сообщили в пресс-службе КЧС.

На ликвидацию пожара задействованы силы и средства пожарных подразделений Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области по повышенному номеру вызова, в составе 75 человек личного состава и 16 единиц техники.

Дополнительно к месту пожара направлены силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям Шымкента: 118 человек и 7 единиц техники.

- Всего к месту чрезвычайной ситуации от подразделений МВД РК привлечено 463 человека личного состава и 53 единицы техники, в том числе 193 сотрудника и 23 единицы техники органов гражданской защиты, а также 270 сотрудников и 30 единиц техники подразделений полиции. Работы по ликвидации чрезвычайной ситуации продолжаются, информации по пострадавшим на данное время нет, - сообщили в ведомстве.

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