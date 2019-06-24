Граждане стран ЦА чаще всего нарушают госграницу Казахстана

Только за последние полгода зафиксировано до 3 тысяч нарушений госграницы.

Граждане стран Центральной Азии чаще всего нарушают границу Казахстана. Об этом в кулуарах мажилиса сообщил заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК - директор Пограничной службы Дархан Дильманов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Все в поисках лучших условий жизни используют госграницу в качестве транзита для выхода в другие страны. За последние полгода около 2-3 тысяч нарушителей. Граждане Центральноазиатского региона на сегодня пока, будем так говорить, больше всего нарушают законодательство, - сообщил Дильманов в рамках обсуждения темы "Законодательное и правовое обеспечение охраны государственной границы РК на современном этапе" в Мажилисе.

Он напомнил , что в 2013 году был подписан закон о пограничной службе и государственной границе, а за эти шесть лет экономическое развитие повлияло на динамику работы Погранслужбы.

Так, по его словам, если в 2000 году государственную границу через пункты пропуска Казахстана пересекало около 6 млн пассажиров и около миллиона транспортных средств, то в 2018 году пункты пропуска пересекают около 50 млн граждан и около 6 млн машин.

- За это время Казахстан демаркировал и делиметировал границу со всеми государствами в районе Каспийского моря, демаркация завершена с КНР, Кыргызстаном ,Туркменистаном, идет к завершению, надеемся уже в следующем году будет уже демаркирована госграница с Узбекистаном и Россией. Поэтому мы одно из немногих государств на постсоветском пространстве, которое может похвалиться большой проделанной работой, - отметил глава Погранслужбы.

Также он сообщил, что эти годы реализованы две комплексные программы, которые позволили модернизировать материально-техническое состояние Пограничной службы.

- Где-то миллиарды той контрабанды, которую мы задерживаем. Это тысячи нарушителей, не только госграницы, но и пограничного пространства, которые нарушают миграционное законодательство нашей страны. Мы работаем не только по задержаниям людей, мы находим и наркотики. Одно из недавних – 4 килограмма героина и 2 килограмма гашиша в пункте пропуска Щербакты в Павлодарской области, - добавил Дархан Дильманов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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