Взрыв в Арыси. МВД завело уголовное дело

Ситуация находится под контролем органов внутренних дел.

По взрыву в воинской части Арыси Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.

По информации ведомства, в городе Арысь сотрудники полиции задействованы в охране общественного порядка, имущества эвакуированного населения, его сопровождения из города Арысь. Всего к месту чрезвычайной ситуации привлечено 463 человека личного состава и 53 единицы техники подразделений МВД РК.

- В их числе 193 сотрудника и 23 единицы техники органов гражданской защиты, а также 270 сотрудников и 30 единиц техники подразделений полиции. Также для охраны общественного порядка в Арыси направлены 500 военнослужащих воинской части 6506 Национальной Гвардии РК, дислоцированной в Шымкенте, - говорится в сообщении.

По данному факту Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ст. 462 ч.1 (нарушение правил обращения с оружием, а так же с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Ситуация находится под контролем органов внутренних дел.

Так же в социальных сетях размещается информация о пропавших детях из города Арысь, которая изучается органами внутренних дел. Принимаются все меры по установлению местонахождения эвакуированных с места происшествия.

Министерство внутренних дел призывает не поддаваться панике и доверять проверенной информации из официальных источников.

Департаментом по чрезвычайным ситуациям Шымкента открыта "Горячая линия", где круглосуточно можно получить любую информацию. Номер телефона горячей линии 8 (7252) 44-94-72.

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