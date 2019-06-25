Президент провел заседание оперативного штаба по ситуации в Арыси

Глава государства поручил принять первоочередные меры по обеспечению оперативного размещения граждан, потерявших жилье, и оказанию всесторонней помощи пострадавшим, в том числе медицинской.

Президент Казахстан прибыл в Туркестанскую область для ознакомления с ситуацией в городе Арысь. Глава государства провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий взрыва на складе боеприпасов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря президента Берика Уали.

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад акима области Умирзака Шукеева о ситуации на месте происшествия и принимаемых мерах.

Глава государства, в первую очередь, выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также слова поддержки пострадавшим.

Президент поручил принять первоочередные меры по обеспечению оперативного размещения граждан, потерявших жилье, и оказанию всесторонней помощи пострадавшим, в том числе медицинской.

Глава государства распорядился разбронировать за счет госматрезерва необходимые товары и материальные ценности для обеспечения нормальной жизнедеятельности города.

Правительству и акимату области поручено выполнить расчёт стоимости восстановительных работ и обеспечить выделение необходимых средств из резерва Правительства для восстановления жилья, инженерных сетей, социальной и другой инфраструктуры.

Касым-Жомарт Токаев потребовал наладить четкое межведомственное взаимодействие в ходе спасательных и восстановительных работ на месте происшествия, а также провести тщательное расследование причин взрывов.

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