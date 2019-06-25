Почти тысячу потерявшихся детей нашли и передали родителям в городе Арысь

Разработан график мероприятий для эвакуированных детей, предусматривающий психологическую поддержку, медицинское сопровождение, организацию досуговых мероприятий.

Министерство образования и науки Республики Казахстан совместно с местными исполнительными органами города Шымкент и Туркестанской области внимательно следит за событиями в городе Арысь и активно участвуют в эвакуации детей из города и их обустройства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

В Шымкент направлены председатель Комитета по охране прав детей МОН РК Ержан Ерсаинов и советник министра образовании и науки РК по вопросам прав детей Раиса Шер. На месте работают оперативные группы. Представители МОН РК в данный момент занимаются вопросами организации проживания, питания и обеспечения безопасности эвакуированных детей. Также к этой работе подключены территориальные органы МОН РК (Департаменты по контролю сферы образования и науки Туркестанской области и города Шымкент). Во всех организациях, где размещены дети, работают сотрудники Комитета по контролю сферы образования и науки МОН РК. Для поиска детей и родителей созданы мобильные группы из числа представителей ДКСОН МОН РК, Управления образования и общественных организаций.

Дети помещены в образовательные учреждения области и города Шымкент. Сотрудники Управления образования находятся на связи и ежечасно докладывают о ситуации. Созданы телефоны горячей линии для координации вопросов по эвакуации: 8-725-33-71-313; 8-725-33-71-212.

По данным местных исполнительных органов эвакуация детей и их родителей осуществляется в Шымкенте, Тулькубаском, Ордабасинском, Казыгуртском, Сарыагашском районах Туркестанской области.

По данным НОБД в городе Арысь действуют 97 организаций образования с контингентом 24 201 ребенок (47 дошкольных организаций (4 732 ребенка); 40 школ (18 403 учащихся); одна детская деревня семейного типа (66 детей); два колледжа (835 обучающихся); шесть организаций дополнительного образования, один детский загородный оздоровительный лагерь "Көксарай" (165 детей (находится к югу от города Арысь в 77 км.).

По информации МИО в настоящее время действуют 47 центров дислокации населения в гг. Шымкент, Туркестан, Ордабасинском, Казыгуртском, Сарыагашском и Шардаринском районах. Всего в 47 центрах находятся свыше 4 тыс. человек, из них 886 детей.

Мобильными группами из числа представителей ДКСОН МОН РК, Управления образования и общественных организаций найдены и переданы родителям 945 детей. Ведутся поиски родителей еще 14 (по ситуации на 23 часа 24 июня т.г.). Также разработан график мероприятий для эвакуированных детей, предусматривающий психологическую поддержку, медицинское сопровождение, организацию досуговых мероприятий.

В целях оперативного реагирования работает Телеграмм-чаты "BALA QORGAU", "Арыста жоғалган балалар".

Сотрудники МОН РК перечислят однодневный заработок в помощь детям города Арысь.

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