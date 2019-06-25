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15 человек находятся в реанимации после ЧП в Туркестанской области

Всего за медицинской помощью обратились более 160 человек.

Фото : Костанайские новости25 июня 2019, 09:27

15 человек находятся в реанимации после взрыва в городе Арысь Туркестанской области. Об этом на заседании правительства сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент Zakon.kz.

- За медицинской помощью обратились 165 человек. Из них 76 человек после оказания мед помощи отправлены на амбулаторное лечение, 89 пациентов госпитализировано на стационарное лечение, в реанимационных отделениях находятся 15 пациентов с диагнозами комбинированные и политравмы, - сообщил Биртанов.

По его словам, основной контингент пациентов находится в областной клинической, детской, городской клинической больницах города Шымкента.

- Для оказания медицинской помощи мобилизованы 22 бригады скорой медицинской помощи и дополнительно направлено 4 бригады из Жамбылской области. В полной готовности находится еще 12 бригад, - добавил министр.

Также, по данным Минздрава, по линии санитарной авиации для оказания консультативной помощи также готовы бригады в составе реаниматологов, травматологов, детских реаниматологов и нейрохирургов.

- На данный момент специалистами уже проведена операция на месте. В случае необходимости укомплектованы медицинским оборудованием бригады два вертолета, - заключил Елжан Биртанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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