Тело погибшего военнослужащего нашли недалеко от воинской части

Как сейчас известно, после ЧП в Туркестанской области погибли два человека.

Тело второго погибшего обнаружили в ходе поисковых работ. Об этом в кулуарах правительства сообщил заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин, передает корреспондент Zakon.kz.

- На сегодняшний день мы можем подтвердить гибель двух человек. Один - гражданское лицо, житель Арыси. Снаряд попал в автомобиль, он получил травмы, несовместимые с жизнью. Второй погибший - военнослужащий контрактной службы министерства обороны. Его тело было обнаружено недалеко от войсковой части в ходе проведения поисковых работ, - сообщил Ильин.

Ранее на заседании правительства РК премьер-министр РК Аскар Мамин сообщил о выделении средств на восстановление города Арысь, добавив, что со стороны правительства будет оказана вся необходимая помощь.

24 июня в городе Арысь раздался взрыв на военном складе. На данный момент число погибших составляет 2 человека: один гражданский и один военнослужащий. В общей сложности с учетом информации полученной от управления здравоохранения Туркестанской области и регионального отделения санитарной авиации г. Шымкент всего обратились за медицинской помощью 165 человек, из них: 76 человек после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение, 89 пациентов госпитализированы на стационарное лечение. Из числа госпитализированных пациентов 18 детей, 13 беременных, 5 родильниц.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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