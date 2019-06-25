Биртанов рассказал о состоянии детей после ЧП в Арыси

Из 15 пациентов, находящихся в реанимации в тяжелом состоянии, двое детей.

В больницах Шымкента находится пять детей с черепно-мозговыми травмами. Об этом в кулуарах правительства сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Пятеро детей находятся в Шымкенте в городской больнице с травмами. Еще несколько детей находятся в инфекционной больнице, поскольку мы из Арыси их переводили, там выявились инфекции, не связанные с травмами. Травмы разные, в основном черепно-мозговые, - сообщил Биртанов.

Все необходимое для оказания медицинской помощи, по его словам, есть, задействованы бригады скорой помощи из Жамбылской и Кызылординской областей.

- На данный момент необходимости в скорой медицинской помощи нет. Тем больным, которые находятся в стационаре, в полном объеме лекарствами, медицинскими изделиями полностью обеспечены. Никаких проблем нет, - уточнил министр.

В целом, по его информации, 15 пациентов находятся в реанимационных отделениях. Из них 9 пациентов достаточно тяжелые, в том числе двое детей.

- В связи с этим, мы вчера направили наших специалистов из санитарной авиации, из республиканских центров Алматы. В том числе детских нейрохирургов. Ребенку была проведена операция с участием специалистов. Каждый пациент у нас находится на контроле. Необходимую помощь они получают. Пока никого не перевозили, на месте оказывается вся медицинская помощь. По необходимости мы переводим из районных больниц в областные, - заверил Биртанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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