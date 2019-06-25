Госслужащие Атырауской области перечислят однодневный заработок жителям Арыси

Трагедия никого не оставила равнодушным.

Государственные служащие Атырауской области, подведомственные организации местных исполнительных органов переведут однодневный заработок в помощь жителям города Арыс Туркестанской области, сообщает пресс-служба акимата Атырауской области.

В акимате отметили, что это гражданский долг каждого казахстанца - поддержать соотечественников в нелегкое для них время.

- Трагедия, произошедшая в Арыси, никого не оставила равнодушным. В этот сложный для страны период мы призываем всех объединиться и оказать посильную помощь, - подчеркнули в пресс-службе акимата.

Вместе с тем, в Атырауском филиале партии "Nur Otan" открыт пункт приема помощи жителям Арыси, пострадавшим при взрыве на военном складе в Туркестанской области.

Предметы первой необходимости для отправки нуждающимся принимаются по адресу: г.Атырау, ул.Айтеке би, 79а, здание партии "Nur Otan".

Дополнительную информацию можно получить, позвонив по телефонам:

+7 775 000 2885 Ринат, +7 775 363 7848 Динара

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