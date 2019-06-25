Госслужащие Атырауской области перечислят однодневный заработок жителям Арыси
Трагедия никого не оставила равнодушным.
Государственные служащие Атырауской области, подведомственные организации местных исполнительных органов переведут однодневный заработок в помощь жителям города Арыс Туркестанской области, сообщает пресс-служба акимата Атырауской области.
В акимате отметили, что это гражданский долг каждого казахстанца - поддержать соотечественников в нелегкое для них время.
- Трагедия, произошедшая в Арыси, никого не оставила равнодушным. В этот сложный для страны период мы призываем всех объединиться и оказать посильную помощь, - подчеркнули в пресс-службе акимата.
Вместе с тем, в Атырауском филиале партии "Nur Otan" открыт пункт приема помощи жителям Арыси, пострадавшим при взрыве на военном складе в Туркестанской области.
Предметы первой необходимости для отправки нуждающимся принимаются по адресу: г.Атырау, ул.Айтеке би, 79а, здание партии "Nur Otan".
Дополнительную информацию можно получить, позвонив по телефонам:
+7 775 000 2885 Ринат, +7 775 363 7848 Динара
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