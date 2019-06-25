О ликвидации последствий возгорания отчитался замминистра внутренних дел РК

Общей сложностью ликвидировано 45 пожаров – из них 21 в жилом доме, 9 хозпостройки и 15 природных пожаров, которые образовались в результате разлета осколков и боеприпасов - Ильин.

Более 100 человек личного состава Министерства обороны осматривают железнодорожные пути рядом с городом Арысь. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал заместитель внутренних дел РК Юрий Ильин, передает корреспондент Zakon.kz.

- Министерством обороны организованы подразделения саперные для работы по очистке территории города Арысь от неразорвавшихся боеприпасов. Часть этих групп более 100 человек сейчас работает на железнодорожной станции, осматривает железнодорожные пути. Остальные работают на территории населенного пункта и территории войсковой части. Занимаются ликвидацией последствий возгорания и тушением непосредственно на складах. Я думаю, что сегодня в течение дня (к работе) приступит спецбронетехника, оснащенная средствами пожаротушения, которая позволит локализовать оставшиеся участки и не допустить повторных случаев взрывов, - сказал он.

По состоянию на 12:00 (по времени Нур-Султан) взрывы на территории войсковой части уже не регистрируются. Группировка сил и средств МВД численностью более 1200 человек и более 180 единиц техники продолжают оставаться на месте дислокации.

По его словам, работы, которые проводились вчера днем и сегодня ночью, были направлены на ликвидацию возгорания в частном жилом секторе.

- Общей сложностью ликвидировано 45 пожаров – из них 21 в жилом доме, 9 хозпостройки и 15 природных пожаров, которые образовались в результате разлета осколков и боеприпасов, - добавил он.

В настоящее время Министерством обороны произведен аэровизуальный облет с помощью беспилотных летательных аппаратов, на территории складов хранения боеприпасов обнаружено 9 очагов тления, то есть угроза повторных взрывов пока еще сохраняется, но тот объем взрывов, который первоначально произошел, думаю, не повторится.

- После того, как будет проведена полная проверка населенного пункта и будут вывезены и уничтожены неразорвавшиеся боеприпасы, приступит к работе оценочная комиссия, которая по поручению президента и премьер-министра создана, и приступит к работе в ближайшие дни. В дальнейшем население по мере снятия ограничений будет оповещено о возможности вернуться в свои дома, и совместно с ним будет произведена оценка ущерба. Подготовлены запасы строительных материалов, будет выделено финансирование из республиканского бюджета на ликвидацию последствий ЧС, - сказал Ильин.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Все новости по теме смотрите здесь.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!