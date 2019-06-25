Международный фестиваль тюркской традиционной музыки впервые проходит в Атырау

В мероприятии приняли участие композиторы из дальнего и ближнего зарубежья.

В Атырау проходит международный фестиваль тюркской традиционной музыки. С организаторами и заслуженными композиторами Азербайджана, России, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Казахстана встретился аким Атырауской области Нурлан Ногаев, сообщает Региональная служба коммуникаций.

На встрече генеральный секретарь Международной организации по совместному развитию культуры и искусства (ТЮРКСОЙ) отметил, что в Казахстане такое событие проводится впервые.

– Сегодня в Атырау собрались талантливые, известные композиторы, которые участвуют во всех мировых музыкальных фестивалях музыки. Впереди много планов. Нас ждут на музыкальном фестивале в Южной Корее. Скоро в Башкортостане пройдет фестиваль современной музыки тюркских народов. Татарстан проводит Евразийский фестиваль. Сегодня и в Атырау мы участвуем в таком большом мероприятии, которое является значимым для развития музыкальной культуры наших стран, – сказал Дуйсен Касеинов.

Аким области поприветствовал организаторов и гостей международного фестиваля.

– Каждый из вас профессионал своего дела. Своим трудом и талантом, данным Всевышним, добились многого. Вас признают не только в своих странах, но и далеко за их пределами. С гордостью могу сказать, что наши деятели культуры, литературы, искусства являются лауреатами престижных республиканских, международных конкурсов. Это благодаря той базе, фундаменту, традициям, которые заложены нашими корифеями. Это – земля Курмангазы, Дины, – сказал Нурлан Ногаев.

Глава региона выразил уверенность, что такие грандиозные мероприятия дадут новый импульс развитию межгосударственных отношений посредством культуры, музыки, искусства.

В мероприятии приняли участие композиторы из дальнего и ближнего зарубежья, которые способствуют популяризации культуры тюркоязычных народов. В частности, Народный артист Российской Федерации, председатель Союза композиторов РФ Рашид Калимуллин, Народный артист Башкортостана, председатель Союза композиторов Башкортостана Лейла Исмагилова, Народный артист Киргизии, председатель Союза композиторов Киргизии, ректор Киргизской государственной консерватории Муратбек Бегалиев, Народный артист Азербайджана, директор Азербайджанского государственного музея имени Гаджибекова Сардар Фараджев, заслуженный деятель искусств Узбекистана, доцент Узбекской государственной консерватории Хуршидахон Хасанова, заслуженный деятель искусств Туркмении, председатель Союза композиторов Туркмении Ровшен Непесов. Они, прибывшие в благословенный край Прикаспия, Акжаика, своими произведениями доказали единство корней тюркских народов.

Также приняли участие в фестивале и наши уважаемые мэтры: заслуженный деятель РК Бейбит Далденбай, профессор Казахской Национальной консерватории имени Курмангазы Владимир Стригоцкий- Пак, доцент Казахской Национальной консерватории имени Курмангазы Ермек Умиров, лауреат международных конкурсов Хабиболла Сетеков, лауреат международных конкурсов Светлана Апасова из Усть-Каменогорска. Автор проекта фестиваля – лауреат государственной премии Республики Казахстан, президент сообщества тюркских композиторов Балнур Кыдырбек.

Фестиваль открылся произведением Б.Кыдырбека"Алтай-Атырау арасы", исполненное оркестром народных инструментов "Нарын", которым дирижировала Сая Жумашева. Зрители тепло приняли в исполнении этого же оркестра "Көроғлы" Сардар Фараджева, "Сарыарқа ХХІ" Светланы Апасовой, "Қурай мен оркестрге арналған пьеса" Лейлы Исмагиловой, "Чапбаят" Хабиболлы Сетекова, "Ләзги" Р. Абдуллаева, "Үш өзен", "Ақжайық" Ермека Умирова, "Түрікмен өрнегі" Ровшена Непесова, "Дала тойы" Владимиро Стригоцкого-Пака, "Қиядан қиқу түскенде" Бахтияра Аманжола, "Qizgina" Хуршидахон Хасановой.

Также, прозвучали песни "Туған мекен Күреңбел" Балнура Кыдырбека в исполнении Дархана Жолдыбаева - солиста Казахской Государственной Академии оперы и балета имени Абая; "Сағындым" Муратбека Бегалиева в исполнении Гульзат Даурбаевой - солистки Казахской Государственной Академии оперы и балета имени Абая; "Сарыарқа сазы" Марата Ильясова в исполнении Дархана Жолдыбаева и Гульзат Даурбаевой; "Анис әні" Татьяны Шалгиновой в исполнении Гульзат Даурбаевой; "Кездесейік" Бейбита Дәлденбая в исполнении Гульзат Даурбаевой и Дархана Жолдыбаева; "Качан гана очрачырбыз" Рашида Калимуллина в исполнении Гульзат Даурбаевой; "Әзірбайжан байрағы" И. Азманли в исполнении Гульзат Даурбаевой и Дархана Жолдыбаева.

В конце вечера на сцену вынесли большой букет цветов от имени акима области.

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