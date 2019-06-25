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В Алматы запустят двухэтажный туристический автобус

26 июня впервые в мегаполисе начнет курсировать туристический автобус как в Гонконге, Лондоне, Париже.

Фото : kikimov_maksat25 июня 2019, 14:05

Впервые в Алматы запустят двухэтажный туристический автобус, передает Zakon.kz.

По всей стране ведется активно работа по улучшению достопримечательности и привлечению гостей в рамках программы по развитию туризма. Алматы – один из самых посещаемых городов. Сюда приезжает почти каждый второй турист. За последние 15 лет город вышел на темп роста 45,9% по количеству прибывших иностранных туристов.

26 июня впервые в мегаполисе начнет курсировать туристический автобус как в Гонконге, Лондоне, Париже. Второй этаж – открытый и оттуда открывается прекрасный вид и можно будет посмотреть Алматы во всей его красе.

По словам руководителя Управления туризма и внешних связей города Алматы, это будет очень эмоционально:

- Обзорная экскурсия будет проходить по самым интересным местам города. Мимо вас пронесутся главные достопримечательности Алматы. Вы окунетесь в историю фактически каждого здания, прочувствуете атмосферу города, получите незабываемые впечатления!

Автобус будет находиться на Площади республики. Маршрут следования: Площадь республики – Есентай молл, Парк Первого Президента, Рамстор – Площадь республики.

Стоимость билетов:

1500 тенге для взрослых;

студентам и детям школьного возраста, пенсионерам 800 тенге;

для детей дошкольного возраста бесплатно.

Кроме того, купленный билет можно использовать несколько раз: если вы купили и покатались на автобусе утром, вечером вы можете вернуться и бесплатно проехать еще раз.


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