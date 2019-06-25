В Алматы запустят двухэтажный туристический автобус
26 июня впервые в мегаполисе начнет курсировать туристический автобус как в Гонконге, Лондоне, Париже.
Впервые в Алматы запустят двухэтажный туристический автобус, передает Zakon.kz.
По всей стране ведется активно работа по улучшению достопримечательности и привлечению гостей в рамках программы по развитию туризма. Алматы – один из самых посещаемых городов. Сюда приезжает почти каждый второй турист. За последние 15 лет город вышел на темп роста 45,9% по количеству прибывших иностранных туристов.
26 июня впервые в мегаполисе начнет курсировать туристический автобус как в Гонконге, Лондоне, Париже. Второй этаж – открытый и оттуда открывается прекрасный вид и можно будет посмотреть Алматы во всей его красе.
По словам руководителя Управления туризма и внешних связей города Алматы, это будет очень эмоционально:
- Обзорная экскурсия будет проходить по самым интересным местам города. Мимо вас пронесутся главные достопримечательности Алматы. Вы окунетесь в историю фактически каждого здания, прочувствуете атмосферу города, получите незабываемые впечатления!
Автобус будет находиться на Площади республики. Маршрут следования: Площадь республики – Есентай молл, Парк Первого Президента, Рамстор – Площадь республики.
Стоимость билетов:
1500 тенге для взрослых;
студентам и детям школьного возраста, пенсионерам 800 тенге;
для детей дошкольного возраста бесплатно.
Кроме того, купленный билет можно использовать несколько раз: если вы купили и покатались на автобусе утром, вечером вы можете вернуться и бесплатно проехать еще раз.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!