Второй день после взрыва: что сейчас происходит в Арыси

На данный момент город полностью эвакуирован. Все жители размещены в специальных пунктах.

Больше суток прошло с момента пожара и взрыва на складе с боеприпасами в Арыси. Что происходит там сейчас, смотрите в материале Zakon.kz.

На данный момент город полностью эвакуирован: 39 тысяч выехали самостоятельно, 2815 человек были эвакуированы. Все жители размещены в специальных пунктах. Туда со всего Казахстана присылают гуманитарную помощь и денежные средства. Накануне, 24 июня, в город прибыл Президент Касым-Жомарт Токаев и пообещал жителям восстановить все, что было уничтожено и помочь с ремонтом. Также туда приехали бизнесмены и неравнодушные люди.

На территории работают саперы, они разыскивают и обезвреживают неразорвавшиеся снаряды. Только после того, как местность будет полностью зачищена, жителям предложат вернуться обратно.

В городе работает 23 пожарных расчета, были локализованы пожары в 19 жилых домах, 9 хозпостройках, а также 14 природных возгораний - это в степи загорелась трава.

По данным Управления здравоохранения Туркестанской области и регионального отделения санитарной авиации Шымкента на 13.00 часов из госпитализированных 89 пациентов, выписано 15 человек, в стационарах находятся 74 пациентов, из них: по Шымкенту 37 человек, по Туркестанской области 37 человек.

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