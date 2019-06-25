Большая часть зданий в Арыси получила повреждения снарядами

В основном это выбитые окна, повреждения кровли, но есть и более серьезные повреждения.

Председатель КЧС МВД РК Владимир Беккер во время прямого включения на телеканале "Хабар 24" сообщил, что примерно 80-90% зданий в Арыси получили повреждения, передает Zakon.kz.

По его словам, по состоянию на 15.00 саперы нашли 24 снаряда и 104 опасных фрагмента. Их подорвут на месте или вывезут и обезвредят.

При этом отмечается, что разлет снарядов был значительный. Их находят практически везде, в том числе в жилом секторе, на ж/д путях. И сейчас первая задача - обеспечение безопасности. Ведется круглосуточное патрулирование.

- В городе имеется 7 600 зданий, по предварительным данным, 80-90% имеют повреждения различной степени. В основном это выбитые окна, повреждения кровли, но есть и более серьезные повреждения, - сказал Беккер.

Как уже сообщалось ранее, и Беккер подтвердил - комиссия подсчитает ущерб.

Глава КЧС попросил пока не ездить в Арысь. По его словам, жители города пытаются туда попасть. Однако это небезопасно, так как есть неразорвавшиеся снаряды.

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