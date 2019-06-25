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Мародеров в Арыси вылавливают военнослужащие Нацгвардии

Уже два случая задержания зафиксировали в городе.

Фото : пресс-служба Нацгвардии РК25 июня 2019, 19:43

Военнослужащие Национальной гвардии Казахстана предоствращают расхищение имущества в Арыси, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НГ РК.

Во время несения службы на блокпосте "Арыс - Мунтайтас" старший лейтенант Думан Калкеев вместе с младшим сержантом Галымом Байбатшаевым остановили автомобиль для проверки документов. При проверке находившиеся в машине молодые люди стали вести себя подозрительно, а во время разговора их показания не соответствовали друг другу. В ходе осмотра машины были обнаружены предметы, похожие на краденые вещи из магазина: строительные материалы, продукты питания и т.д. Граждане были переданы в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Также 24 июня около 23 часов войсковым нарядом воинской части 6506 совместно с сотрудником ОВД возле городского акимата города был замечен подозрительный мужчина. В ходе проверки у него был обнаружен травматический пистолет и четыре патрона к нему. Задержание осуществил командир роты на БТР капитан Елдос Берденов.

Для оказания содействия сотрудникам ОВД и ДЧС Туркестанской области в ликвидации последствий взрыва в воинской части Арыси, а также для эвакуации жителей были привлечены свыше 500 военнослужащих воинской части 6506 Национальной гвардии (г. Шымкент).

Военнослужащие несут службу по охране имущества жилых домов города Арыси круглосуточно в три смены.


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