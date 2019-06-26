Специалисты называют несколько основных причин.

Алматинцы стали чаще разводиться. За первый квартал 2019 года в мегаполисе зарегистрировано более 1,5 тысяч разводов. А в одном только Алатауском районе за полгода поступило более 700 заявлений в суд о расторжении брака, передает .Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Спустя 5 месяцев брака семейная лодка Макпал разбилась о быт. 26-летняя алматинка решение о разводе приняла не просто. После свадьбы девушка поняла, что супруг оказался не тем, с кем она бы чувствовала себя как за каменной стеной. Отсутствие стабильного заработка у мужчины и банальная лень стали причиной разрыва.

Макпал - жительница города:

- Основная причина в том, что он не хотел работать. Целыми днями лежал на диване, смотрел телевизор. Даже его родители не могли повлиять на него, расшевелить. Работать где-то грузчиком он не хотел, хотел сразу руководящую должность. А кто его возьмет сразу? Моей зарплаты на нашу семью не всегда хватает. Поэтому я приняла такое решение.

И таких семей в мегаполисе тысячи. За первые 3 месяца этого года в городе зафиксировано 1715 разводов. В одном только Алатауском районе поступило свыше 700 исков о расторжении брака через суд. Многие не проживают в статусе супругов и года.

Даурен Айкулов - судья Алатауского районного суда:

- За первое полугодие из всех поступивших уголовных дел четверть, то есть 25% гражданских дел – это иски о расторжении брака. Суд со своей стороны принимает все меры, предусмотренные законом, чтобы все-таки сохранить семью. Расторжение брака допустимо не раньше одного месяца с момента обращения лица в суд. Для чего это сделано? Для того, чтобы предоставить супругам время обдумать.

Но стоит отметить, что и количество браков в Алматы увеличилось - около 3,5 тысяч ячеек общества появилось за первые 3 месяца этого года. И радует, что это количество преобладает над разводами, которые стали проблемой не только одного города, а всей страны. В Казахстане, согласно официальной статистике, распадается каждая третья пара. Специалисты называют несколько основных причин.

Жанна Дюсембаева - руководитель отдела РАГС районного аппарата акима:

- Это несовместимость характеров, неумение найти общий язык. Это какие-то бытовые проблемы, которые связаны с отсутствием жилья. Одной из основных причин является, конечно, отсутствие стабильной работы, получение постоянного дохода.

А еще бытовое насилие, алкоголизм и супружеская измена. Как правило, чаще разрывают узы брака пары, у которых еще нет детей. Но некоторых не останавливает даже их наличие. И прежде чем принять решение, говорят эксперты, стоит подумать о будущем своего ребенка, которому, без сомнений, нужна счастливая семья, в которой есть место и маме, и папе.

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